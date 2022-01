Tablao Flamenco Véretz, 26 mars 2022, Véretz.

Tablao Flamenco Véretz

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26

Véretz Indre-et-Loire Véretz

Cécile CAPPOZZO, alias « La Cecilia », pianiste de formation, se découvre une passion pour la danse flamenca et part se former en Andalousie à Jerez de la Frontera. Elle rencontre alors sa « maestra », Manuela CARPIO, grande danseuse gitane au savoir inépuisable. À son retour, elle s’installe en Touraine et produit différentes créations avec son groupe « La Cecilia y su Gente » qui sont données partout en France, en cherchant toujours le lien entre la danse et la musique, jouée en direct. Buvette et sangria sur place.

Tablao Flamenco à Véretz avec Cécile CAPPOZZO, alias « La Cecilia », un spectacle novateur et « caliente » !

+33 2 47 35 70 14 https://veretz.festik.net/

Véretz

