Tablao Flamenco Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 12 mars 2022, Nantes. 2022-03-12 Représentations :samedi 12 mars 2022 à 19hdimanche 13 mars 2022 à 17h et à 19h

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations :samedi 12 mars 2022 à 19hdimanche 13 mars 2022 à 17h et à 19h Flamenco (guitare, chant, danse). « Tablao flamenco » est un spectacle mettant en lumière toute la tradition de l’art flamenco par la danse, le chant et la guitare flamenca. Laura la Mori sera accompagnée tour à tour du danseur Rémi Page, puis de la danseuse Joanne La Juana. Ils vous feront voyager entre les différentes émotions del Arte flamenco. Distribution : Danse : Laura la Mori, Rémi Page (samedi), Joanne La Juana (dimanche)Chant : Cécile Evrot Guitare : Steven FougèresPercussions : Alberto Castro Durée : 1h Tout public Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

