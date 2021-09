Tablao Flamenco – Laura Mori en duo avec Rémi Page Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 16 octobre 2021, Nantes.

2021-10-16 Représentations samedi 16 octobre 2021 à 19h et à 21h

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations samedi 16 octobre 2021 à 19h et à 21h

Flamenco.”Tablao flamenco” est un spectacle mettant en lumière toute la tradition de l’art flamenco par la danse, le chant et la guitare flamenca. Ce tablao aura l’originalité de refléter toute la richesse et la complémentarité entre le danseur et la danseuse de flamenco. Chacun à sa manière, ce duo de bailadores accompagné des musiciens vous fera voyager entre les différentes émotions del Arte Flamenco. Le cuadro flamenco :Baile (danse) : Laura la Mori et Rémi PageCante (dhant) : Martcho ClaveriaGuitarra (guitare) : Steven Fougères Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr