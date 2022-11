Tablao flamenco avec Andres Peña Flamenco en France, 2 décembre 2022, Paris.

Du vendredi 02 décembre 2022 au samedi 03 décembre 2022 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

. payant

Flamenco en France a le plaisir d’accueillir le danseur jerezano Andres Peña pour 2 soirées exceptionnelles, en collaboration avec Lib’Arte. Il sera accompagné par Alberto Garcia au chant et Dani Barba et Cédric Diot à la guitare et aux palmas.

Andres Peña est loin d’être un inconnu pour les aficionados de Flamenco en France. En 2010, ce danseur, originaire de Jerez, avait brillé sur les planches de la Salle Ravel. Il nous fait l’honneur de revenir danser dans le cadre intime de la Peña.

Il s’est formé dans les académies de la jerezane Angelita Gomez et du gaditan Fernando Belmonte, ainsi que dans les tablaos. Le plus emblématique étant Las Chinitas à Madrid. En 2000, il décroche le prix très convoité des Jeunes Interprètes de la Biennale de Séville. Sa carrière décolle. Et il est devenu une des personnalités incontournables des grands festivals internationaux, à commencer par le festival flamenco de Jerez ou la Biennale de Séville.

Ce très grand danseur, fin connaisseur de tous les styles et profondément amoureux de son art, sera accompagné pour cette occasion par le cantaor Alberto Garcia et les guitaristes Dani Barba et Cedric Diot.

Alberto Garcia porte haut les couleurs du chant en France. Il est reconnu par ses pairs en Espagne et partage la scène avec des danseurs tels que Alfonso Losa ou Ana Morales ou des guitaristes tels que Jesus Guerrero ou les frères Iglesias.

Dani Barba, un guitariste, aussi discret que talentueux, très recherché pour accompagner la danse, est originaire de Arcos de la Frontera, en Andalousie. Il est une des figures incontournables du flamenco à Paris.

Cedric Diot, excellent guitariste, et percussionniste, est, depuis quelques années, l’accompagnateur inévitable de tous les danseurs parisiens. Il est aussi le 3e protagoniste très délicat de l’excellent Franito, avec le bailaor Fran Espinosa et le comédien Patrice Thibaud, créé en 2015 à Nîmes.

Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris

Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/tablao-flamenco-avec-andres-pena-2022-10-24 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/825352975186222 https://www.facebook.com/events/825352975186222 https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france

