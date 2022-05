Tablao Flamenco, 28 mai 2022, .

Tablao Flamenco

2022-05-28 – 2022-05-28

Yúrentz, accompagné d’un chanteur, d’un guitariste et d’une palmera partent à la rencontre de l’esprit pur du Flamenco à travers les Palos les plus significatifs, enrichissants, joyeux et larmoyants. La guitare laisse entendre ses premières vibrations de cordes, une voix à la fois suave et roque se fait entendre, les clous sur les planches s’activent.

Les artistes, dans une atmosphère intime et chaleureuse, se mettent à nu, mêlant joie et drame, jusqu’à entrer en transe et ainsi séduire, provoquer, chatouiller, émerveiller et toucher les âmes.

A ce déferlement de gestes, de rythmes et d’émotions, on ne peut rester insensible.

+33 5 59 46 09 00

dernière mise à jour : 2022-03-16 par