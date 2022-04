Tablao Flameco: soirée concert-spectacle Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Tablao Flameco: soirée concert-spectacle Autre lieu, 28 mai 2022, Genève. Tablao Flameco: soirée concert-spectacle

Autre lieu, le samedi 28 mai à 20:00

### Antonio Periujo: bailaor ### Icia Casado: cantaora ### Miguel Calatayud: guitare Soirée aux tonalités andalouses avec au programme, entre autres, cantes, solea, alegrias y malageñas, un voyage vers les palos traditionnels du cante et du baile pour (re)découvrir la richesse de l’expression artistique flamenca, olé! Participation: 35 chf Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)

CHF 35.-

Soirée Tablao Flamenco à l’Espace Diamono: concert-spectacle avec le grand Antonio Perujo, accompagné par la voix d’Icia Casado et la melodie de la guitare de Miguel Calatayud. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T20:00:00 2022-05-28T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Tablao Flameco: soirée concert-spectacle Autre lieu 2022-05-28 was last modified: by Tablao Flameco: soirée concert-spectacle Autre lieu Autre lieu 28 mai 2022 Autre lieu Genève genève

Genève