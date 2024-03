Tablao de Tango Théâtre de la Ville – Abbesses Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 16h00 à 16h30

.Public jeunes et adultes. payant

De 8 à 22 euros.

Trois grands artistes autour d’un maestro de la guitare pour un blues du port de Rio de la Plata !

Plongée dans l’underground des clubs de Buenos Aires, où l’on vient écouter et se ressourcer au contact d’un genre à la fécondité bien vivante. Loin du tango for export, des paillettes et de ses avatars spectaculaires, les personnages ici réunis, tissent une poétique d’un blues portuaire, sans fioritures: un chant issu des bas-fonds grâce à la rencontre de trois éminents solistes autour d’un maître de la guitare. Ici, on chante et on joue pour le sentimiento, pour l’émotion partagée, pour ce mystérieux entrelacs entre la voix et la guitare, entre l’harmonica et la guitare, entre les voix de la Diva et du Cantor.

El Chino Laborde, Sandra Rumolino Chant

Franco Luciani Harmonica

Rudi Flores Guitare

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/tablao-de-tango

DR