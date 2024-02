Tablao avec Mathilde Antón La Mesón Marseille 1er Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Tablao avec Mathilde Antón La Mesón Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez Mathilde Antón à La Mesón.

Une danseuse puissante et expressive qui prône un flamenco résolument actuel.



Originaire du Sud-Ouest de la France, sa trajectoire de bailaora professionnelle débute en 2014 sur les planches de divers tablaos et peñas à travers l’Andalousie, notamment à Séville, Ronda, Malaga et Huelva. Une solide formation auprès d’éminents maestros du flamenco lui permet d’intégrer des circuits et festivals de flamenco en Andalousie et l’amène à danser sur des scènes remarquables comme celle du Teatro Central (Sevilla) ou de la Sala Compañia (Jerez).



Son rayonnement international la conduit par la suite à participer à divers projets en tant que qu’interprète en Belgique, aux Pays-Bas, en Finlande, au Japon, en Suisse, Turquie et Andorre. Parmi ses récompenses, elle termine demi-finaliste du concours Desencaja de l’Instituto Andaluz de la Juventud et deux fois finaliste du Concurso de Baile Talento organisé par la Fundacion Cristina Heeren. Elle a a son actif plusieurs spectacles avec sa propre compagnie iJarana!, inclus à la programmation d’Arte Flamenco Mont-de-Marsan 2020; Puntos Cardinales, présenté en 2021 au festival FlamencA d’Arles et en 2022 au Festival Flamenco Azul, ; et enfin Brixta, toute nouvelle création inspirée par le fait historique de la chasse aux sorcières où le flamenco rencontre la musique électronique. C’est donc dans différents théâtres de l’Hexagone qu’elle partage régulièrement la scène avec les remarquables artistes français que sont Alberto Garcia, Juan Manuel Cortés, Melchior Campos, Eva Luisa, Léa Llinares, Guillermo Guillén, Alex Carrasco, Leny Creff, Manuel Gomez, Alban Lorini, Jesus de la Manuela, Yannick Corre…



Dans l’actualité, elle réside entre la France et Barcelone, où elle se produit dans les tablaos de la ville parmi lesquels le plus renommé tablao El Cordobés ou encore Tarantos, et elle intègre la formation du spectacle Gran Gala Flamenco avec lequel elle se produit sur des scènes emblématiques comme celle du Palau de la musica. C’est grâce à ces différents projets qu’elle partage la scène avec des artistes de renom comme La Tana, Tati Amaya, Pino Losada ou encore Agueda Saavedra et Cristina Soler. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Tablao avec Mathilde Antón Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-05 par Ville de Marseille