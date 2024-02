Tablao avec Jose Jurado Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Tablao avec Jose Jurado Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez Jose Jurado sur la scène du Théâtre de l’Oeuvre.

Danseur originaire de Cordoue, Jose Jurado s’inscrit en 1992 au conservatoire professionnel de danse, où il termine ses études en danse espagnole, puis en danse classique. En 2001, il rejoint la compagnie de danse andalouse sous la direction de José Antonio Ruiz, puis en 2003 avec Cristina Hoyos. En 2004, il partage la scène avec Rafaela Carrasco, Belén Maya et Manuel Liñán dans « Los caminos de Lorca ». La même année, elle rejoint la compagnie d’Aída Gómez et participe au tournage du film « Iberia », réalisé par Carlos Saura. En 2005, il commence à travailler avec la compagnie de María Pagés, où il reste jusqu’en 2015, effectuant des tournées dans les meilleurs théâtres et festivals du monde. En 2013, il a collaboré au spectacle La palabra del cante de Juan Valderrama, dans le cadre de la programmation du festival Suma Flamenca.



Parmi ses propres créations, il présente en 2010, sous la direction de Juan Carlos Villanueva, le spectacle Manolete, arte, pasión y muerte , lors de la Noche Blanca del Flamenco à Cordoue. En 2012, avec Isabel Rodríguez, il crée « Templanza » au XIIIe Festival culturel européen en Algérie, avec lequel, fin 2013, ils ont effectué une tournée aux États-Unis et participé à des festivals tels que Les Nuits Flamencas de Chateauvallon, d’Aubagne et le Palais des festivals de Cannes, le tout avec la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas. En 2014, il présente le spectacle Antaño à la Chaire de Flamenco Félix Grande et au XXIIIe Festival de Música al Castell à Dénia. Pendant toutes ces années, il s’est produit dans des tablaos tels que Casa Patas, Las Carboneras, Villa Rosa, Teatro Flamenco Madrid, Corral de la Morería Café de Chinitas, Cordobés, Las Tablas, Los Taranto, El Arenal et El Palacio Andaluz, entre autres, tout en enseignant à la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas.



Une proposition de La Mesón, hors les murs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Tablao avec Jose Jurado Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-05 par Ville de Marseille