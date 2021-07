Martigues Martigues 13500, Martigues Taberna Romana : Le goût antique de Martigues Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

La soirée sera aussi l’occasion de découvrir le bas-relief du mausolée de Saint-Julien. Une soirée dédiée à la gastronomie romaine avec la cheffe Mireille Chérubini. En collaboration avec la cheffe Mireille Chérubini, spécialiste antique, les habitant·e·s des quartiers de Martigues préparent un banquet, en suivant les recettes et techniques culinaires de l’Antiquité.



Adresse Chemin de la Beaumanière A côté de l'église de Saint-Julien Ville Martigues lieuville 43.36295#5.10113