Tabea Martin – Forever Théâtre de la cité internationale Paris, 15 janvier 2024 00:00, Paris.

Du lundi 15 janvier 2024 au mardi 16 janvier 2024 :

.Public adolescents adultes. A partir de 8 ans. payant

En ouverture du Festival Faits d’hiver, Forever interroge l’immortalité, cette notion de durée commune à tous les humains. Cette confrontation à notre propre fin nous pousse à trouver comment créer une continuité, laisser une part de nous qui restera.

Très active en Europe et pourtant trop discrète en France, Tabea Martin porte une danse puissante, sans concession, inventive, à corps perdus… Dans Forever, elle interroge l’immortalité, cette notion de durée qui transcende l’humain et le révèle tout à la fois. Descendance, création artistique, engagement politique… Confrontés à notre propre finitude, nous essayons par différents moyens d’établir une continuité, de laisser une trace qui nous survivra. Utopie drolatique, cette aspiration traverse l’enfance sans obstacle, devient même source d’histoires et de héros magnifiques que la banalité du quotidien adulte rabroue, renferme, détruit. Alors ? Osons.

Théâtre de la cité internationale 21 boulevard Jourdan 75014 Paris

