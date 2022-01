« Tabataba » en partenariat avec la Comédie de Valence Roussas Roussas Catégories d’évènement: Drôme

« Tabataba » en partenariat avec la Comédie de Valence Roussas, 3 février 2022, Roussas.

2022-02-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-03 21:00:00 21:00:00 Route d'Aiguebelle Espace Saint-Germain

Roussas Drôme Roussas EUR Avec Tabataba, sa mise en scène du texte de Bernard-Marie Koltès, Stanislas Nordey posait en 1992 les bases d’un théâtre nomade, ouvert à la cité et à sa pluralité. 30 ans après, l’artiste reprend cette pièce culte dans le cadre de la Comédie itinérante. culturefestivitesroussas@gmail.com Route d’Aiguebelle Espace Saint-Germain Roussas

Catégories d'évènement: Drôme, Roussas
Lieu Roussas Adresse Route d'Aiguebelle Espace Saint-Germain

