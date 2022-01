TABARINI QUINTET & CLAUDE JORDAN AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

TABARINI QUINTET & CLAUDE JORDAN AMR / Sud des Alpes, 22 janvier 2022, Genève. TABARINI QUINTET & CLAUDE JORDAN

AMR / Sud des Alpes, le samedi 22 janvier à 20:30

Bastet et moi depuis quelque temps, nous confrontons à la jeunesse et c’est là tout une part de notre bonheur. Compositions originales et reprises se mêlent à l’improvisation. Claude Jordan apporte un velouté à l’affaire ainsi que sa grande intelligence musicale nourrie de nombreuses expériences. Claude Tabarini, batterie Basile Rickli, saxophone alto Sébastien Gross, contrebasse Michel Bastet, piano Anthony Dietrich Buclin, trombone Claude Jordan, flûte

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu AMR / Sud des Alpes Adresse Rue des Alpes 10 Ville Genève lieuville AMR / Sud des Alpes Genève

AMR / Sud des Alpes Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/