Après-midi jeux Tabanac, 3 août 2023, Tabanac.

Tabanac,Gironde

La bibliothèque vous invite pour un moment de convivialité et de partage chaque jeudi avec des après-midi Jeux et des animations. Dès 3 ans..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . EUR.

Tabanac 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday, the library invites you to join us for an afternoon of games and entertainment. Ages 3 and up.

Todos los jueves, la biblioteca le invita a unirse a la diversión con juegos y actividades. Para niños a partir de 3 años.

Die Bibliothek lädt Sie jeden Donnerstag mit Spielenachmittagen und Animationen zu einer geselligen und gemeinsamen Zeit ein. Ab 3 Jahren.

