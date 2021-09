Taâlisman – Musiques d’ici et d’ailleurs Cabriès, 25 septembre 2021, Cabriès.

Cabriès Bouches-du-Rhône Cabriès

La musique que propose Taâlisman est très influencée par le parcours musical de ses membres qui ont enrichi leurs langages et leurs pratiques instrumentales en s’ouvrant aux musiques traditionnelles (musiques orientales, indienne, africaine, afro cubaine), constituant le socle de l’identité artistique du groupe.

Les mélodies qui colorent ces taâls tourbillonnent d’un horizon à l’autre : festives, conviviales, puissantes et douces à la fois. Elles nous attrapent pour nous transporter dans leur univers laissant dans le creux de nos oreilles des mélopées aux pouvoirs d’un talisman…Dix ans de complicité avec la Tit’ Fanfare, des dizaines de pays traversés… Cinq artistes voyageurs, animés par la même envie d’aller vers les gens et de partager leur musique.



Les artistes proposeront une conférence avant le concert autour des rythmes et fondements des compositions basés sur les tablas et notes indiennes, mais aussi sur les rythmes impairs que l’on retrouve dans les pays de l’est. Cela permettra au public d’aller à la rencontre de leur univers avant le concert et de se mettre à leur tempo !





➜ 18h : rencontre autour de l’univers de Taâlisman

➜ 20h30 : concert





Distribution :

Fathi BELGACEM – Djembé

Vincent BAUZA – Soubassophone

Sargam MARIE – Banjo

Bastien LANGLOIS – Trombone

Florent BOULENGER – Saxophone soprano

Découvrez le groupe Taâlisman dans le cadre du festival MUS’iterrannée ! Taâl c’est le rythme en Inde, le rythme est l’humain ou l’humain est le rythme… le talisman évoque la magie.

mda.culture@cabries.fr +33 4 42 28 13 80 http://www.musiterranee.com/

dernière mise à jour : 2021-08-31 par