Dans le cadre du Mois de la Francophonie, le Centre culturel canadien vous invite tout au long du mois de mars à vous immerger dans la diversité de la cinématographie francophone contemporaine au Canada à travers la présentation d’œuvres francophones produites au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Le 26.03 à 20h, rendez-vous sur la Page Facebook du Centre culturel canadien pour la projection en ligne du film “Ta Planète natale” du réalisateur franco-ontarien Sébastien Higgins. Nathan, un jeune homme timide et intellectuel, rêve de rencontrer une fille et de devenir un grand poète. Maripier, une ancienne vedette de hockey au cœur brisé, aimerait juste qu’on la laisse tranquille. Ceci est l’histoire de leur rencontre. “Ta Planète natale” est le premier long métrage du réalisateur franco-ontarien Sébastien Higgins. Ce film indépendant porté par une équipe entièrement franco-ontarienne a été tourné à Hawkesbury et Ottawa en Ontario. 2020 / Canada (Ontario) / fiction / 78 mn / VO français Avec Samuel Glaude, Célia Fournier-Cantin, Kéniya Jean, Félix Rioux Film en ligne pendant 24H

Evénement en ligne – Gratuit

Le 26.03 à 20h, rendez-vous sur la Page Facebook du Centre culturel canadien pour la projection en ligne du film "Ta Planète natale" du réalisateur franco-ontarien Sébastien Higgins.

