Ta mère la mieux Battle de compliments, le retour ! Rocher de Palmer Cenon, samedi 25 mai 2024.

Ta mère la mieux Battle de compliments, le retour ! Et si on inversait les codes du battle rap ? A l’heure où les vannes, les punchlines et les mots servent plus souvent l’insulte que l’éloge, des duos d’artistes se défient en… Samedi 25 mai, 21h30 Rocher de Palmer Plein tarif 16€ | Tarif abonné 13€ | L’Infidèle 14€ | Tarif guichet 17€

Et si on inversait les codes du battle rap ? A l’heure où les vannes, les punchlines et les mots servent plus souvent l’insulte que l’éloge, des duos d’artistes se défient en face-à-face avec les compliments les plus explosifs de la planète. Il est de coutume d’humilier son opposant dans les formats classiques de battle, mais Ta Mère La Mieux dévoile un nouveau concept. Venant du rap, du cinéma, du slam, du stand-up, de la poésie ou même de l’avocature les protagonistes s’affrontent avec les compliments les plus fous de leur répertoire. Des MC’s comme Maëlle et Wojtek laissent une empreinte dans les cœurs grâce à une programmation mixte mêlant nouvelles pépites et célébrités de la scène francophone. Là où les sujets de société divisent de plus en plus, le format bienveillant et décalé de cet événement célèbre le vivre ensemble avec un nouveau souffle digne d’une tempête d’amour. Après une tournée de dates à travers la région, c’est une des plus belles éditions qui s’annonce au Rocher de Palmer. Ta Mère La Mieux est une joute verbale festive, qui milite en faveur de l’égalité des sexes, qui prône un mélange des classes sociales et qui ouvre le monde du rap à un public plus large.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/ta.mere.la.mieux/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

