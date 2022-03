Ta maison préférée (4-6 ans) Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Ta maison préférée (4-6 ans) Atelier du patrimoine, 14 avril 2022, Rouen. Ta maison préférée (4-6 ans)

Atelier du patrimoine, le jeudi 14 avril à 14:00

Comme dans l’histoire des trois petits cochons, il y a, à Rouen, des maisons en bois, en pierre, en brique. Mais comment construit-on ces maisons ? On répondra à toutes tes questions et tu pourras dessiner ta maison préférée.

réservation obligatoire ; Tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 €

Initiation à l’architecture rouennaise à travers 3 maisons aux matériaux différents. Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Atelier du patrimoine Adresse 27, rue Victor Hugo, Rouen Ville Rouen lieuville Atelier du patrimoine Rouen Departement Seine-Maritime

Atelier du patrimoine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Ta maison préférée (4-6 ans) Atelier du patrimoine 2022-04-14 was last modified: by Ta maison préférée (4-6 ans) Atelier du patrimoine Atelier du patrimoine 14 avril 2022 Atelier du patrimoine Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime