Ta Fête Barbentane, 21 mai 2022, Barbentane.

Ta Fête Barbentane

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 22:00:00

Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane

Notre joli village et alentours seront investis lors de notre 1ère édition de Ta Fête.

Venez nombreux pour découvrir et participer aux animations de cette journée.



Dans le centre ancien :



– Cours Jean-Baptiste Rey : 10h Inauguration de la Fête

Mobilités douces :

Co voiturage (par Roulons avec Simones – Avignon)

Charrettes (par le Comité Saint Jean de Barbentane)

Prêt de vélos (par Roulons à Vélo – Avignon) & animaux (par la Ferme…) / Espace détente



– Place de la Poste : Exposition «Jardins de Trottoirs», un autre regard (par l’Ortie).

Jeux anciens (en bois).



– Petit Cours : Ateliers créations Nature.

Arts plastiques sans plastique via recyclage (Les oiseaux en tissus de Marie Fernandez, Les totem en terre par Vincent Balas, Les cailloux peints par Ingrid Sanchez, les sacs en tuyaux de Stéphanie Dick).



– Place Baron de Chabert : Réflexions & Actions.

Ateliers zéro déchet (par Être au Naturel) & compostage (par Petit à Petit – Arles).

Lectures sans chaussures (salle de danse – par la librairie Lettres Vives – Tarascon, Magazine Plum’, Fanzine Yoyo Parents, Revue S!lence).

Économie d’eau à la maison et au jardin (par l’EPTB Les Gardons – Gard).

Fresque du climat (par Mano).

Jeux «trouver les lucioles» (par Lucioles – Avignon).

Penser pas bêtes (par Esope – Orange).

Escape game Nature & cabinet de curiosités végétales et animales (par Eco-Lab Environnement).

BD Nature (par Elisabeth Gombault).



– Jardin de Baron de Chabert : Culture & Plantes.

Pépiniéristes et plants potagers en journée.

Plantes aromatiques et médicinales (par Flower Spirit – Chateauneuf de Gadagne).

Lectures du poème «Conversation avec l’Arbre» (par La Licorne et le Dragon – Barbentane).





À l’extérieur du centre du village :



Au jardin partagé (Chemin des Esplantades).

Visite des potagers / Espace convivial (pic-nic autorisé).

Sol vivant & Initiation au «paillage» : économie d’eau et valorisation de la faune du Sol (par Les Jardins des Esplantades – Barbentane).

Clé de Sol, la biodiversité au jardin (par Les Fines Souches – Rognonas).

Nichoirs à oiseaux et chauves souris (par Atelier Détournerie – Fontvieille).



Dans la Montagnette (rdv Cours Jean Baptiste Rey pour les inscriptions).

Balades en autonomie selon les «boucles» tracées (par la Fédération de Randonnée Pédestre).

Atelier rupestre et plantes sauvages du Parcours des Senteurs.





En itinérance :



Rendez-vous Cours Jean Baptiste Rey pour les départs de balades de 10h à 17h

– balade Rhône, reconnaissance des oiseaux (par Arts de Vivre – Boulbon).

– repérage de friches (par l’ADEAR et Terre de Liens).

– ramassage des déchets dans la Plaine (par la MFR de Barbentane).



Parcours Paysans (suivre le balisage aux alentours du village).

Petites fermes bio (Paysan Bio Direct, Ferme des Esplantades), Jardin suspendu en économie d’eau (Les Jardins de Barbentane), Spiruline (Couleur Spiruline), Le jardin de Jane (fleurs), Le moulin Ollier (huiles d’olives locales).



Pour terminer cette journée en beauté :

À la nuit tombée : projection exceptionnelle en plein air du film «Animal» de Cyril Dion.

Nombre de places limité pour cette séance de cinéma. Sur inscription.





Rendez-vous sur le Cours Jean Baptiste Rey (centre village).

Les stands des associations seront là pour vous inscrire aux ateliers.

Participez à Ta Fête, votre fête du “vivant” pour petits et grands :

Nature, Arts et Jardins, Zéro-déchet, Alternatives & Citoyenneté.

https://habilis.info/

Barbentane

dernière mise à jour : 2022-02-26 par