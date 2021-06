Ta déco à la Colo Domaine Equiland, 15 août 2021-15 août 2021, Cassen.

Ta déco à la Colo

du dimanche 15 août au dimanche 22 août à Domaine Equiland

Nous récupérons toutes sortes d’objets (vêtements, objets de déco, accessoires, tissus…), si tu peux, fais comme nous et amène-les à la colo. Avec l’aide de tes animateurs tu découvriras et tu apprendras des procédés simples et bon marché pour les relooker et les rendre uniques. Il te suffira d’un peu d’inspiration, de créativité et d’originalité pour faire toi-même différentes réalisations de déco sympa et inimitable pour ta chambre, pour concevoir tes bijoux, pour customiser tes vêtements, etc… Aussi, des rencontres, du rire, de nouveaux copains… et de nombreuses activités proposées par l’équipe d’animation : Piscine : 6 séances d’1 heure au minimum durant le séjour et selon les conditions météorologiques.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine Equiland 1205 Route du Moulin 40380 cassen Cassen Landes



