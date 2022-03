Ta Bom Demais O’Filao Café Associatif Albi Catégories d’évènement: Albi

Vendredi 1er avril : soirée d’ouverture avec Ta Bom Demais qui viendra ambiancer le café associatif dès 20h avec son univers musical aux couleurs du Brésil. Restauration possible sur place. Et 1er avril oblige, on vous réservera peut-être quelques surprises avec la complicité des enfants présents… O’FiLAO est le tout nouveau café associatif albigeois. C’est un espace à investir, pour les adultes et les enfants, pour échanger, découvrir, créer, faire une pause, jouer, se cultiver, se retrouver, boire un coup… Attention attention ! O’Filao ouvre les festivités ! O’Filao Café Associatif 5 Rue Gabriel Pech, 81000 Albi Albi Tarn

