La Fare-les-Oliviers L'Abbaye (93 AVENUE GENERAL DE GAULLE) Bouches-du-Rhône, La Fare-les-Oliviers T3RTIO L’Abbaye (93 AVENUE GENERAL DE GAULLE) La Fare-les-Oliviers Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Fare-les-Oliviers

T3RTIO L’Abbaye (93 AVENUE GENERAL DE GAULLE), 29 octobre 2021, La Fare-les-Oliviers. T3RTIO

L’Abbaye (93 AVENUE GENERAL DE GAULLE), le vendredi 29 octobre à 19:30

[http://www.t3rtio.fr/index.htm](http://www.t3rtio.fr/index.htm) ♫POP ROCK COVERBAND♫ L’Abbaye (93 AVENUE GENERAL DE GAULLE) 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T19:30:00 2021-10-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Fare-les-Oliviers Autres Lieu L'Abbaye (93 AVENUE GENERAL DE GAULLE) Adresse 13580 La Fare-les-Oliviers Ville La Fare-les-Oliviers lieuville L'Abbaye (93 AVENUE GENERAL DE GAULLE) La Fare-les-Oliviers