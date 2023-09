Combats T2G – Théâtre de Gennevilliers Asnières-sur-Seine, 19 octobre 2023, Asnières-sur-Seine.

Après la création au TNS et des premières séries en itinérance à Gennevilliers et à Montpellier, le T2G reprend le spectacle pour quelques dates en salle.

Le texte est une commande que Adrien Béal a passée à Nicolas Doutey pour des acteur.ice.s ayant participé au programme 1er Acte, et la rencontre entre son écriture et ces jeunes acteur.ice.s est réjouissante.

En suscitant notre étonnement de chaque chose, jusqu’au fait même de se retrouver face à face, Combats nous fait cheminer dans les préoccupations de quelques personnes qui sont simplement là devant nous. Leurs discrets empêchements sont des problèmes impérieux qu’il s’agit de mettre en mots, d’élucider, et si possible de combattre. À partir d’un simple jeu auquel s’adonnent Jo et Al, la pièce s’ouvre progressivement sur une expérimentation des différentes dimensions du jeu : règles, aléatoire, compétition, plaisir, comme un biais possible pour introduire du jeu dans la vie. Tout se passe là, dans l’instant, dans un seul espace-temps qui contient autant les acteur·rice·s que les spectateur·rice·s, autant la fiction que le réel.

T2G – Théâtre de Gennevilliers 41 avenue des Grésillons, Gennevilliers Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://theatredegennevilliers.fr/la-saison/programmation/combats-23 »}, {« type »: « email », « value »: « fanny.paulhan@theatredeplie.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:00:00+02:00 – 2023-10-19T20:00:00+02:00

2023-10-23T19:00:00+02:00 – 2023-10-23T20:00:00+02:00

Jean-Louis Fernandez