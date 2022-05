t u m u l u s – François Chaignaud, Geoffroy Jourdain Théâtre d’Orléans, 22 juin 2022, Orléans.

**À l’origine de ce projet, le simple rêve d’une communauté d’artistes qui chantent et dansent en enjambant les clôtures connues entre ces disciplines, à la fois sœurs et rivales.** Le chorégraphe et performeur François Chaignaud partage avec le chef d’orchestre Geoffroy Jourdain, fondateur et directeur artistique des Cris de Paris, ce désir d’art total célébrant ce qu’il y a de plus vulnérable et malléable : nos muscles, diaphragmes et voix. Autour de polyphonies sacrées de la Renaissance ou de rituels contemporains, une douzaine d’interprètes tente de révéler les (in)capacités des corps face à ce qui les dépasse. Ils incarnent le geste des survivants qui résistent, le son qu’une époque imagine pour la fin des temps, mais aussi l’édifice qui accompagne les défunts. Une dernière soirée pour découvrir une nouvelle facette de l’inclassable François Chaignaud. Laissez-vous surprendre ! − **Mandorle productions en association avec Les Cris de Paris** Conception François Chaignaud, Geoffroy Jourdain Chorégraphie François Chaignaud Direction musicale Geoffroy Jourdain Interprétation Simon Bailly, Mario Barrantes, Evann Loget-Raymond, Florence Gengoul, Myriam Jarmache, Marie Picaut, Alan Picol, Antoine Roux-Briffaud, Vivien Simon, Maryfé Singy, Ryan Veillet, Aure Wachter, Daniel Wendler Scénographie Mathieu Lorry Dupuy Conseils dramaturgie Baudouin Woehl − **Mercredi 22 juin** 20h30 − Salle Touchard Tarif B (tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html)) ou Tarif C (tarifs de 5€ à 20€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html)) si achat simultané des spectacles [_t u m u l u s_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/tumulus-59.html?article=2403) et [_Symphonia Harmoniæ Cælestium Revelationum_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/symphonia-harmoni-c-lestium-revelationum-59.html?article=2470) Durée 1h10

