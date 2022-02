T.RÊVES – RÊVE ÉVEILLÉ PAR AMÉLIE GAILLARD Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

T.RÊVES – RÊVE ÉVEILLÉ PAR AMÉLIE GAILLARD Le Mans, 26 février 2022, Le Mans. T.RÊVES – RÊVE ÉVEILLÉ PAR AMÉLIE GAILLARD Eve – Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

2022-02-26 – 2022-02-26 Eve – Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Soudain, un doux ronflement résonne dans la chambre de Caroline. C'est le signe qu'elle dort profondément et qu'elle va bientôt s'échapper de son lit pour rejoindre de nouvelles contrées. Rencontre avec un dragon, course-poursuite dans les nuages ou voyage en terre inconnue, que lui arrivera-t 'il pendant cette trêve nocturne ? T.Rêves est un projet musical imaginé par Amélie Gaillard, élève au Conservatoire du Mans et à l'ENSIM (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Mans), avec la participation de Caroline Fichet (comédienne), Julie Spiegel (pianiste) et Andréas Autin (chanteur). Dans le cadre de Focus, ce spectacle est gratuit et ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

