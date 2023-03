T.J. Miller The Gentle Giant Tour APOLLO THEATRE – 360, 10 mai 2023, PARIS.

T.J. Miller The Gentle Giant Tour APOLLO THEATRE – 360. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 20:30 (2023-05-10 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce spectacle. T.J. MILLERTHE GENTLE GIANT TOURT.J. MILLER est l’un des humoristes les plus recherchés au monde, et certainement dans la partie nord de l’hémisphère occidental. Il travaille assidûment à faire rire les gens depuis plus de quinze ans, et est animé par la mission altruiste selon laquelle la vie est fondamentalement tragique et la meilleure chose qu’il puisse faire est de fournir une évasion éphémère de cette tragédie en faisant de la comédie. Il a présenté son spectacle de stand-up d’observation absurde dans le monde entier. Son spectacle a été décrit comme « un cirque philosophique pour un seul homme ». T.J. Miller T.J. Miller

APOLLO THEATRE – 360 PARIS 18 rue du Faubourg du Temple Paris

