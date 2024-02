T.I.N.A THERE IS NO ALTERNATIVE THEATRE DES BELIERS PARISIENS Paris, dimanche 3 mars 2024.

T.I.N.A THERE IS NO ALTERNATIVEDe et avec Garance LegrouMise en scène : Alexandre Pavlata assisté de Lucie ReinaudoDans un souci de communication efficace, il m’a été demandé de résumer mon spectacle. Mais j’en suis incapable. Je suis incapable d’être concise. Mes amis ne me demandent jamais Comment ça va? . Ils savent que je vais répondre. Vraiment. En détail. D’ailleurs, je n’ai plus d’amis. Je laisse donc à des personnes de qualité (les personnes qui ont déjà vu ce spectacle) le soin de le résumer : Une pépite rare, unique, originale, clownesque, pertinente, brillante, émouvante. T.I.N.A. n’est pas descriptible, mais – croyez-moi – irrésistible. Marie Un spectacle venu d’ailleurs, d’une finesse, d’une drôlerie et d’une intelligence inouïe Benoit Quelle performance inclassable ! On rit beaucoup, on réfléchit beaucoup, on est émus, secoués, attendris, séduits StephanieL’échec n’est jamais qu’une réussite qui se voile la face (et inversement). Ce spectacle en est la preuve.Lumières : Fabrice Peineau, Musique : Judicaël Denecé, Costumes : Agathe LaemmelSoutiens : La Générale Nord Est, La Ferme Caillard, Le Nouveau Gare au Théâtre, ville de Boussy Saint Antoine.Production Compagnie (ETC) / www.tina-thereisnoalternative-lespectacle.com / coproduction Théâtre des Bains-Douches du HavreContact diffusion : Derviche Diffusion / Marion / marion.decourville@dervichediffusion.com

Tarif : 39.50 – 39.50 euros.

Début : 2024-03-03 à 19:45

THEATRE DES BELIERS PARISIENS 14 BIS RUE SAINTE ISAURE 75018 Paris 75