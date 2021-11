Marseille Brasserie Communale Bouches-du-Rhône, Marseille T.I.N.A / Tajito / Barki King Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Brasserie Communale, le samedi 20 novembre à 20:30

T.I.N.A EN CONCERT A LA BRASSERIE COMMUNALE LE 20.11.21 – 20H30 AVEC TAJITO & BARKI KING EN PREMIERE PARTIE ——————————– TINA viendra pratiquer son art rapologique au cours d’un concert épique où viendront se croiser des sonorités électro, rap, trap, mais aussi des contrôleurs de la SNCF et Panoramix. L’occasion de découvrir un avant goût de leur prochain projet BLAST [inspiration] qui sortira en 2022. Il seront accompagnés des jeunes Tajito et Barki King, qui rapperont en Italien, Espagnol & Français. ——————————– TINA [there.is.no.alternative] : Nos désirs font désordre /// Volet II [https://fanlink.to/NDFDVolet2](https://fanlink.to/NDFDVolet2) Nos désirs font désordre /// Volet I [https://fanlink.to/cmb7](https://fanlink.to/cmb7) ——————————– Tajito : [https://www.youtube.com/channel/UCRuvZnyppp4fMkDuT60-YqQ](https://www.youtube.com/channel/UCRuvZnyppp4fMkDuT60-YqQ) Barki : King [https://www.youtube.com/shorts/3W5KWGGpKwA](https://www.youtube.com/shorts/3W5KWGGpKwA) ♫♫♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:00:00

