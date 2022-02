t/arab-iscotek #2 Le Molotov, 3 mars 2022, Marseille.

t/arab-iscotek #2

Le Molotov, le jeudi 3 mars à 20:00

Hakim (Egypte) [https://instagram.com/hkiimz/](https://instagram.com/hkiimz/) Aida Salander (Tunisie) [https://www.instagram.com/aidasalander/](https://www.instagram.com/aidasalander/) Rafi Siin (Palestine) [https://www.instagram.com/rafi_siin/](https://www.instagram.com/rafi_siin/) Missy Ness (Tunisie) [https://soundcloud.com/missyness](https://soundcloud.com/missyness) Hicham Ezzat – Chabana (Egypte) [https://soundcloud.com/djchabana](https://soundcloud.com/djchabana) ============================ t/arab-iscotek vise à mettre en avant la création musicale actuelle dans les pays arabes et leurs diasporas.* Loin des clichés occidentaux et orientalistes sur un monde arabe rétrograde, sensuel, exotique, etc., nous souhaitons faire découvrir la diversité des styles musicaux, la richesse de la création et l’énergie déployée par les artistes et musicien.nes issu.es du monde arabe dans sa complexité. Après une première édition au Petit Bain à Paris, t/arab-iscotek débarque à Marseille pour un volume 2 toujours aussi enflammé ! Une soirée pour célébrer la tolérance et l’ouverture sur des sonorités qui font danser la jeunesse d’Alger, Tunis, Le Caire ou Gaza, mais également de Paris ou Berlin, et montrer que la solidarité n’a ni genre, ni frontière. L’événement est organisé en soutien à l’association ANKH qui défend la communauté LGBTQI+ issue du monde arabe. Est-il besoin de préciser que les propos et comportements discriminatoires ou oppressants (racisme, sexisme, homo/lesbo/bi/trans-phobie, classisme, etc.) ne sont ni tolérés ni tolérables, ici comme ailleurs ? *tarab : De l’arabe طَرَب, tarab (« euphorie musicale ») – émotion esthétique, état d’âme caractérisé par une sensation de plaisir et de bien-être résultant d’un air de musique, d’un chant, d’une danse, à quoi l’auditeur ou spectateur réagit par une communion perceptible avec l’artiste qui lui a procuré une telle sensation. Gilbert Rouget définit le tarab comme « la transe profane ». ============================ INFOS PRATIQUES TARIF UNIQUE : 6€ NORMES SANITAIRES Le port du masque est OBLIGATOIRE, une fois dans l’enceinte du lieu. LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE

6€

♫♫♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T02:00:00