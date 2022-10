Système + Variability – d’Antoine Arbeit / Cie Ex Novo – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 9 mars 2023, Nantes.

2023-03-09

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non 6 € à 16 € Billetterie : – tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse. Deux pièces d’Antoine Arbeit explorent les mouvements mathématiques et magnétiques, la partition géométrique de l’écriture et de l’espace. Système : Inspiré du mouvement des corps célestes, Système expose une danse circulaire magnétique et enivrante, en gravitation autour du centre de la salle. Entraînés par les enregistrements sonores de l’univers communiqués par la NASA en 1992, les quatre interprètes dessinent leurs trajectoires avec un élan perpétuel et grisant, écho de la course infinie des planètes autour du soleil. Une partition géométrique de l’écriture de l’espace qui les mène vers la distorsion du temps et la découverte de leur individualité.> Chorégraphie : Antoine Arbeit – Interprétation : Lucie Gemon, Gaspard Charon, Pierre Lison, Élie Tremblay – Musique : NASA Voyager Recordings, Symphonies of the Planets Variability : Angulaire et habité, l’espace dans lequel se déploient les trois danseuses de Variability répond hardiment à la rondeur des cercles de Système et à son vide spatial. Là, le geste est rituel et implique une danse à la fois terrienne et spirituelle. Au sein d’un champ de structures mobiles, la traversée sera périlleuse et joyeuse, comme un voyage à la recherche d’un lieu idéal. Une ode au mouvement, au groupe, à la joie d’être ensemble.> Chorégraphie : Antoine Arbeit – Co-écriture et interprétation : Eve Bouchelot, Constance Diard, Lucie Gemon Public : à partir de 7 ans Durée : 35 min. + 35 min.

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr