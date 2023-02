Système d’Exploitation – À la Folie Théâtre A LA FOLIE THEATRE, 9 février 2023, PARIS.

A LA FOLIE THEATRE présente ce spectacle Comment ne pas devenir fou quand les écrans sont partout ? L’intelligence artificielle « Minotaure » mène l’enquête.Dans un futur proche, alors que la crise écologique et économique s’accélère, les citoyens restent scotchés à leur smartphone. Deux coups de feu résonnent dans une « agence sociale » récemment privatisée. Cassandre une militante éco-anxieuse, Morphée un chômeur insomniaque, Hermès un livreur ubérisé, Gaïa une mère isolée et Dédale une cadre en burn-out, étaient sur place. Que s’est-il passé ? Leurs méta-données vont être croisées et analysées sous nos yeux. Système d’exploitation est une tragi-comédie dystopique entre Brecht et Black Mirror. Système d’Exploitation EUR26.4 26.4 euros

A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT 75011

