Querrien

26 août 2021, 15:15:00 – 16:05:00

Querrien Finistère

Camaret-sur-Mer (29) – Cirque – 50 min

(Création bretonne 2017) – jauge : 500 personnes TOUT PUBLIC Une carriole fabriquée de bric et de broc, cinq personnes cohabitant dans un espace réduit…

Système D mêle prouesse et joie de vivre. S’appuyant sur la technique des portées acrobatiques, ces personnages, hauts en couleurs, revisitent des instants du quotidien. Spectacle accompagné par Le Fourneau Parking PMR – Navette PMR – Handicap auditif – Handicap mental Kaboum

