Système Atheneum, 20 novembre 2021, Dijon.

Système

Atheneum, le samedi 20 novembre à 19:30

_Système_ s’inspire des trajectoires des planètes autour du soleil et s’envisage comme un travail de transposition de l’échelle cosmique à l’échelle scénique. C’est au sein d’un cycle répétitif que la matière corporelle émerge et se dévoile. Comme un jeu infini entre les quatre interprètes, ce déploiement de mouvements se rythme de rencontres, de séparations, d’unissons et de décalages. Faisant écho aux _Radial Courses_ de Lucinda Childs, _Système_ se perçoit comme un fragment de l’espace-temps, une structure dans laquelle les corps se plongent et se répondent pour faire émerger une proposition intime et enivrante. La course des astres devient alors danse des hommes, qui se retrouvent complices et constituent leur propre communauté autour d’un geste commun. Emportés par les enregistrements sonores de l’univers publiés par la NASA en 1992, à la fois nébuleux, harmonieux et énigmatiques, ces corps s’échappent ensuite dans la dimension du vide et des résonances stellaires. La fascination pour les immensités célestes a toujours été présente dans l’imaginaire collectif. Mais aujourd’hui, alors que certaines politiques relancent la conquête spatiale et que les programmes privés colonisent l’espace au détriment de la recherche scientifique et du respect de l’environnement, l’humanité semble dépossédée de ce bien universel. _Système_ ouvre ainsi un axe de réflexion sur notre rapport à l’espace, ce lieu commun qui transmute aujourd’hui d’une zone de rêve collectif à une zone de propriété privée.

Atheneum, Dijon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:30:00 2021-11-20T21:00:00