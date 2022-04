Système agro-écologie bio transhumant Saint-Vincent, 15 mai 2022, Saint-Vincent.

Système agro-écologie bio transhumant Ferme des Basiquans 17 Chemin de Basiquans Saint-Vincent

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 Ferme des Basiquans 17 Chemin de Basiquans

Saint-Vincent Pyrénées-Atlantiques Saint-Vincent

6 6 EUR Découvrez une visite à la ferme, avec des brebis, des chevaux, des chiens de troupeaux, et des animaux provenant de la basse cour. Venez découvrir l’intérêt des animaux dans la gestion des parcelles en modèle agro écologique. Mini transhumance avec les brebis dans une enceinte de la ferme et avec les chiens de protection. 1h360 de marche sur des chemins vallonnés et boisés.

A partir de 6 ans et sur réservation.

Découvrez une visite à la ferme, avec des brebis, des chevaux, des chiens de troupeaux, et des animaux provenant de la basse cour. Venez découvrir l’intérêt des animaux dans la gestion des parcelles en modèle agro écologique. Mini transhumance avec les brebis dans une enceinte de la ferme et avec les chiens de protection. 1h360 de marche sur des chemins vallonnés et boisés.

A partir de 6 ans et sur réservation.

+33 5 59 36 28 98

Découvrez une visite à la ferme, avec des brebis, des chevaux, des chiens de troupeaux, et des animaux provenant de la basse cour. Venez découvrir l’intérêt des animaux dans la gestion des parcelles en modèle agro écologique. Mini transhumance avec les brebis dans une enceinte de la ferme et avec les chiens de protection. 1h360 de marche sur des chemins vallonnés et boisés.

A partir de 6 ans et sur réservation.

©pixabay

Ferme des Basiquans 17 Chemin de Basiquans Saint-Vincent

dernière mise à jour : 2022-04-26 par