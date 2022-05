Syrinx, un rêve d’envol

2022-10-01 21:00:00 – 2022-10-01 Syrinx désigne à la foi l’organe sonore des oiseaux et aussi la flute de pan qui est la flûte emblématique de l’Amérique Andine. Il porte en lui également le parfum de l’Antiquité. Ce spectacle évoque la force du chant d’oiseau dans les différentes cultures orientales ou occidentales. Un monde fascinant s’offre au spectateur avec ces sonorités du monde, une magnifique découverte avec ce voyage.

Dans le cadre du Festival Talleyrand , ce concert de musique du monde amène à ressentir la présence des oiseaux comme on pourrait les voir et les entendre partout dans le monde, aussi bien dans les parcs du château que sur les hauteurs des Andes. Syrinx désigne à la foi l'organe sonore des oiseaux et aussi la flute de pan qui est la flûte emblématique de l'Amérique Andine. Il porte en lui également le parfum de l'Antiquité. Ce spectacle évoque la force du chant d'oiseau dans les différentes cultures orientales ou occidentales. Un monde fascinant s'offre au spectateur avec ces sonorités du monde, une magnifique découverte avec ce voyage.

Les chanteurs d'oiseaux : Jean Boucault, Johny Rasse, conception et chant

Pierre Hamon, flûtes du monde

Les chanteurs d’oiseaux : Jean Boucault, Johny Rasse, conception et chant

