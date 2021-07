Syrano et collectif 13 : une culture engagée, métissée et politique Hirson, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Hirson.

Syrano et collectif 13 : une culture engagée, métissée et politique 2021-07-16 – 2021-07-16

Hirson Aisne

Après la tournée gargantuesque du Collectif 13 où ils ont partagé la scène, Alee et Syrano accompagnés d’Ordœuvre aux platines et de Patrick Neulat à l’accordéon mêlent leurs répertoires pour retrouver le public et la magie des concerts. Entre chanson à textes et rap, machines et instruments acoustiques, ils défendent l’idée d’une Culture métissée, engagée et poétique.

Après la tournée gargantuesque du Collectif 13 où ils ont partagé la scène, Alee et Syrano accompagnés d’Ordœuvre aux platines et de Patrick Neulat à l’accordéon mêlent leurs répertoires pour retrouver le public et la magie des concerts. Entre chanson à textes et rap, machines et instruments acoustiques, ils défendent l’idée d’une Culture métissée, engagée et poétique.

Mairie d’Hirson

dernière mise à jour : 2021-06-18 par