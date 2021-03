La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard, Sarthe SYPATSO’’’ RANDONNE La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

SYPATSO’’’ RANDONNE, 17 avril 2021-17 avril 2021, La Ferté-Bernard. SYPATSO’’’ RANDONNE 2021-04-17 13:30:00 – 2021-04-17

La Ferté-Bernard Sarthe La Ferté-Bernard Randonnée avec 2 circuits au choix 6.5 kms et 11.5 kms. 10 €/adulte et 5€/enfant moins de 16 ans. Date limite d’inscriptions : 15 avril 2021. Au profit de la ligue contre le cancer +33 6 03 90 62 99 Randonnée avec 2 circuits au choix 6.5 kms et 11.5 kms. 10 €/adulte et 5€/enfant moins de 16 ans. Date limite d’inscriptions : 15 avril 2021. Au profit de la ligue contre le cancer

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Ville La Ferté-Bernard