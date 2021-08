Paris L'international île de France, Paris Synthwave Party Wave Defender 2 L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 4 septembre 2021

WAVE DEFENDER 2 – La deuxième soirée Synthwave du collectif. avec au programme DJ set & Live Machine toute la nuit ! SC Records & Wave Defender présentent : WAVE DEFENDER 2 – La deuxième soirée Synthwave du collectif. avec au programme DJ set & Live Machine toute la nuit ! DJ SET Vision Paname – 19h Opening Wave Club from Paris ARTMINATY – 20H 30 Le duo de rappeur reggae parisien viennent mettre le feu à l’International avec leur flow funky et coloré emprunté aux années 80’s. Sortant des sentiers battus, le groupe nous propose une nouvelle conception de ce qu’est la musique. Neko Flash -21h 55 feat victorine, Kumisolo, LNWR, EVa kinsa Retrouvez le Félin de la synthwave pour un retour fracassant pour une performance japanisante unique ! Johnny Parigo – 22H 40 Après avoir sortie son dernier album, c’est avec un immense plaisir que nous aurons l’honneur d’écouter un nouveau Johnny, un nouveau Parigo, pour un set qui s’annonce explosif ! SIERRA – 23h 25 Préparez vous à entrer dans le monde sombre et brutal de Sierra pour une performance explosive qui fera la parfaite transition vers la midnight party -MIDNIGHT- Clubing GEOVARIUS – 00 H 15 Faut-il encore présenter cet hallucinant fou du clavier main qui vous fera voyager grâce à un show absolument unique Billy Mays Band -01H10 S’évadant dans un espace analogique de vieilles machines parfaitement mariés avec les cordes bruts de sa guitare électrique, le jeune strasbourgeois vient nous présenter son Album «Introspection» qui jouit déjà d’une reconnaissance international dans l’univers synthwave. Avec Billy Mays Band la soirée s’annoncera bien plus rock’n roll que vous ne l’espérerez ! Retro Synth Fury 2h 30 Le meilleur de la musique retro futuriste vient tout casser avec un dj set furieux ! dj set DJ Oxblood 3 h 10 Plongez dans la Cold Wave avec la fatale Dj Oxblood pour un set sombre et envoutant ! DJ SET WAVE DEFENDER 4 H 10 Sans oublier les derniers survivants de la soirée, dj wave defender vous prépare un closing enflammé à ne pas manquer ! Concerts -> Électronique L’international 5 rue Moret Paris 75011

Contact :L'international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/120305935964581

