Synestezia x Dox’art à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h00 à 05h30

.Public adultes. payant

Préventes : 15 euros.

Sur place : 20 euros.

SYNESTEZIA et DOX’ART Festival unissent leurs talents pour vous embarquer dans une soirée où fusionnent musique électronique, performances live, animations foraines et scénographie.

2 salles, 2 dimensions :

Le Forum, un royaume dédié aux jeux forains des plus déjantés, concerts live et Djset hybrid où l’Ethno Melodic danse avec les mélopées du saxophone et les syncopes des percussions.

Le Club, une warehouse débordante de Techno, live Psy World, Acid Goa, et performances captivantes.

La LOUTRE, notre guide totem de la soirée, incarne l’esprit du jeu avec son énergie débordante, sa curiosité délirante et sa joie contagieuse. Imprégnez-vous de son effervescence et laissez-vous emporter avec plaisir dans une aventure ludique et musicale inédite !

Pour profiter pleinement des animations foraines et des performances live, soyez malin, arrivez tôt et prenez votre ticket dès maintenant !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://shotgun.live/fr/events/synestezia-x-dox-art

