« Synergies entre tradition et modernité – l’artisanat japonais à la pointe de l’innovation » Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Synergies entre tradition et modernité – l’artisanat japonais à la pointe de l’innovation » Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 14 novembre 2023, Paris. Du mardi 14 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Plus de 500 créations artisanales d’excellence à découvrir, issues de 26 départements et villes du Japon ! Du

14

au 25

novembre 2023,

le Centre Japonais des Collectivités Locales (CLAIR Paris)

présentera

la

11e

édition de son

événement

« Synergies entre tradition et modernité – L’artisanat local à

la pointe de l’innovation » à la Maison de la culture du Japon à

Paris. Cette

année, grâce à

la

participation

exceptionnelle de

26 départements

et villes,

plus

de

500

créations artisanales d’excellence seront à découvrir durant

cette exposition-vente, toutes issues de savoir-faire

d’exception transmis par des générations d’artisans jusqu’à

nos jours. La

mise en

lumière « cet art de vivre régional » omniprésent

au Japon sera

une superbe occasion

de voyager dans l’archipel, à travers les techniques artisanales de

ces

26

collectivités locales japonaises qui ont su d’adapter au goût

du jour

tout

en

innovant dans de nombreux domaines : soie, textiles, art du

verre, laque, orfèvrerie, céramique, coutellerie, travail du

bois, papier

washi, etc. Des Ateliers

menés par les artisans auront lieu sur réservation auprès de

la MCJP (www.mcjp.fr) : Conférence Argenterie

de Tokyo (Dép.

de Tokyo)

de Tokyo (Dép. de Tokyo) Atelier

teinture au pochoir Tokyo

Some-komon (Dép.

de Tokyo)

teinture au pochoir Tokyo Some-komon (Dép. de Tokyo) Atelier

Kumiko

(Dép.

de Nagano)

Kumiko (Dép. de Nagano) Atelier

sculpture

en métal (Dép. de Yamagata)

sculpture en métal (Dép. de Yamagata) Atelier

emballage furoshiki teint

à l’indigo Japan

Blue (Dép.

de Tokushima)

emballage furoshiki teint à l’indigo Japan Blue (Dép. de Tokushima) Atelier accessoires

à motifs floraux à l’indigo Japan

Blue (Dép.

de Tokushima) Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/synergies-entre-tradition-et-modernite-c46169f2 +33144379501 contact@mcjp.fr https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel

CLAIR Paris 11e éd. Synergies entre tradition et modernité -l’artisanat japonais à la pointe de l’innovation Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la culture du Japon à Paris Adresse 101 bis quai Jacques Chirac Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la culture du Japon à Paris Paris latitude longitude 48.8557263333566,2.28984815042878

Maison de la culture du Japon à Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/