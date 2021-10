Paris Maison de la culture du Japon île de France, Paris “Synergies entre tradition et modernité” – 9e édition Maison de la culture du Japon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

"Synergies entre tradition et modernité" – 9e édition Maison de la culture du Japon, 19 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 19 au 30 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 12h à 20h

gratuit

L’artisanat japonais à la pointe de l’innovation 200 objets d’artisanat d’excellence de 12 départements et villes du Japon à découvrir ! La 9e édition de l’événement « Synergies entre tradition et modernité – l’artisanat local à la pointe de l’innovation » se tiendra à la Maison de la culture du Japon à Paris du 19 au 30 octobre 2021. Organisée par le Centre Japonais des Collectivités Locales (CLAIR Paris), cette manifestation comprendra une exposition – vente réunissant près de 200 objets d’artisanat d’excellence et des ateliers menés par des artisans, afin de faire connaître cet “art de vivre régional” omniprésent au Japon. Cet événement présentera des savoir-faire transmis par des générations d’artisans jusqu’à nos jours, à partir de trois aspects de la vie des Japonais (I-Shoku-Jû) : l’habillement (i), les arts de la table (shoku) et l’habitat (jû). C’est une occasion unique de découvrir les subtilités des techniques artisanales de 12 départements et villes du Japon et leur admirable capacité à s’adapter aux besoins des styles de vie contemporains, tout en innovant dans de nombreux domaines : soie, textile, art du verre, laque, orfèvrerie, céramique, coutellerie, travail du bois, papier washi, etc. Les 12 départements et villes présents (du Nord au Sud) : Towada (Dép. d’Aomori), Tsuruoka (Dép. de Yamagata), Toyama, Kanazawa (Dép. d’Ishikawa), Fukui (Dép. de Fukui), Tokyo, Nagano, Gifu, Hyogo, Hiroshima (Dép. de Hiroshima), Fukuoka, Kumamoto (Dép. de Kumamoto). Les Ateliers proposés auront lieu sur réservation auprès du site de la MCJP (www.mcjp.fr) : < Atelier Nioi – bukuro (sachet parfumé) / département de Hyogo < Atelier sous-verres en Kumiko / département de Nagano < Atelier de l’art de la teinture Tokyo some komon / département de Tokyo Expositions -> Design / Mode Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

Contact :CLAIR Paris 01 44 37 95 01 contact@mcjp.fr http://www.mcjp.fr

