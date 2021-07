Paris Quartier La Chapelle - Évangile Paris Synergie Quartier La Chapelle – Évangile Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 25 août au jeudi 26 août à Quartier La Chapelle – Évangile

Synergie est un projet artistique d’appropriation de l’espace public. Il est pensé comme un parcours global dans les différentes rues du quartier La Chapelle-Evangile portant le nom d’un compositeur. Chaque lieu est investi par une équipe d’hommes et de femmes venant de la danse et de la musique. Chaque binôme mixte crée une performance musicale et dansée à partir de la rue qui lui est assignée et de la musique du compositeur éponyme, permettant aux habitants de voir leur quartier autrement.

Entrée libre

Performances déambulatoires danse et musique ; Point de départ : rue Moussorgski puis déambulation Allée Rimsky-Korsakov, Rue Tchaïkovski, Jardin Rachmaninov Quartier La Chapelle – Évangile Rue Moussorgski 75018 Paris Paris Quartier de la Chapelle Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T18:00:00 2021-08-25T19:30:00;2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T19:30:00;2021-08-26T20:00:00 2021-08-26T21:30:00

