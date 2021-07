Synergie, performances musicales et dansées à la Chapelle Rue Moussorgski, Paris 18e, 25 août 2021-25 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 au 26 août 2021 :

mercredi de 19h à 20h

et jeudi de 17h à 18h

et jeudi de 19h à 20h

gratuit

La Cie MPDA – Alexandra en partenariat avec l’Etoile du Nord et le Carreau du Temple présente Synergie, un parcours en musique, en espace et en mouvement au cœur du quartier de La Chapelle – Evangile (Paris 18e).

4 binômes de musiciens et danseurs d’horizons multiples (jazz, lyrique, hip-hop, danse contemporaine, architecture…) investissent les rues du quartier portant des noms de compositeurs. Chaque binôme crée une performance musicale et en mouvement au rythme du lieu et du compositeur éponyme.

Le Jardin Rachmaninov, la rue Tchaïkovski, l’Allée Rimsky-Korsakov et la rue Moussorgski se croisent et se révèlent par les interactions des performeurs.

L’occasion de redécouvrir l’espace que nous habitons, de créer de nouveaux liens, de nouveaux usages et de nouvelles mémoires dans les rues que nous empruntons quotidiennement.

Info pratique : Les performances sont déambulatoires et durent 1 heure environ, elles commencent au niveau du 27 rue Moussorgski.

Direction artistique : Alexandra Lacroix

Avec : Yohann Hebi Daher (danseur hip-hop), Natalia Jaime-Cortez (performeuse, plasticienne), Florence Krauss (saxophoniste), Ghislaine Louveau (danseuse), Alexandre Perrot (contrebassiste), Sven Riondet (accordéoniste), François Rougier (chanteur lyrique), Dimitri Szuter (architecte, performeur)

La Cie MPDA – Alexandra Lacroix est un lieu de recherche et de création de théâtre musical. Elle explore la mise en corps et en espace de la musique et propose des spectacles ancrés dans la réalité d’un quotidien en contact avec les enjeux de notre société. Réunissant musiciens, comédiens, danseurs, plasticiens, elle œuvre à créer de la porosité entre les disciplines, les artistes et les publics.

Rue Moussorgski, Paris 18e 27 rue Moussorgski Paris 75018

12 : Porte de la Chapelle (577m) 12 : Marx Dormoy (753m) Bus 35 et 60, arrêt Tristan Tzara 3b, Porte de la Chapelle ou Porte d’Aubervilliers



Contact :Cie MPDA – Alexandra Lacroix ciempda@gmail.com https://www.ciempda.com https://www.facebook.com/CieMPDA

© Alexandra Lacroix