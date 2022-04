Syndröme Wav Bar, 9 avril 2022, Marseille.

Syndröme @ Wav Bar / Tawa Girl / Lö Pagani / Nars Le collectif Syndröme prend le contrôle des platines du Wav Bar le samedi 9 avril 2022. La Techno résonnera à partir de minuit et pour la fin de la soirée c’est No Limit, tant qu’il y a du monde il y aura du son. Paf : 5 € Wav Bar 83 Avenue de la pointe rouge 13008 Marseille Line Up : Tawa Girl / Lö Pagani / Nars Bio : Tawa Girl : « fournisseuse officielle de sons énergétiques et de bonne humeur contagieuse » Voici comment Tawa Girl peut être décrite. Dj et compositrice du sud de la France. Après avoir passé quelques années en studio, elle a su démarquer son style en sortant des EP sur de nombreux labels connus, et ainsi être remixée par de grands compositeurs, et Dj. Elle oriente sa musique vers une dark techno particulièrement psychédélique. Ses sets sont une circulation pure d’énergie positive entre elle et son public. Elle mixe et produit tout simplement avec tout son cœur et toute son âme. Cofondatrice du collectif Syndröme, elle ne cesse de s’investir dans le milieu associatif ayant pour but de transmettre sa passion avec le plus grand nombre. Lö Pagani : Amoureux invétéré et défenseur des musiques électroniques, Lö Pagani est un artiste du Sud de la France, issu de la scène électronique underground. Influencé par la vague des années 90 dont il est originaire . Maîtrisant totalement son sujet il est l’auteur d’un son Techno pur sans concession ,avec un sens du groove dont lui seul a le secret . Inspiré par des artistes comme Dave Clarke ,Jeff Mills ses prestations sont à chaque fois une véritable performance. Actif il s’est illustré sur différentes scènes aux côtés d’artistes dont la réputation n’est plus à faire comme Chris Liebing , Jack de Marseille, Paul Nazca, Angy core, Patrice Moore, Patrice Baumel, Antigone, Vitalic, Scan x .Il a également animé des master class vinyles au sound village du Yeah festival. Lö Pagani est connu pour son engagement dans de nombreuses causes, il intègre ​ DONATE Music ​ en janvier 2018,et est également co-fondateur des Pimousses Party ,serial.ravers et du collectif Syndröme. Nars : Romain Narcisse aka « Nars » est avant tout un Dj d’after. Il a découvert sa passion pour la musique techno en Rave Party avant de s’orienter vers des clubs et des soirées ou la minimal prédominait. Assez rapidement sur les conseils de Ian Solo, il s’achète en 2007 ses platines vinyles et organisa ces premiers afters privés. Il poursuit ensuite des études de journalisme et collabore avec diffèrent médias, il a toujours sa chaine youtube en activité et réalise des interviews et after movie d’événements techno. [https://www.youtube.com/c/RomainNarcisseTV](https://www.youtube.com/c/RomainNarcisseTV) Depuis 7 ans le marseillais mixe et organise des soirées au Club 83 qui a récemment changer de nom et s’appelle maintenant le Wav Bar. Son style préféré est la techno.

