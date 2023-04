L’Europe en Vallée du Lot : visites-découvertes Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot Catégories d’évènement: Castelmoron-sur-Lot

L’Europe en Vallée du Lot : visites-découvertes Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot, 24 mai 2023, Castelmoron-sur-Lot. L’Europe en Vallée du Lot : visites-découvertes Mercredi 24 mai, 09h30 Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot Visites gratuites Le SMAVLOT organise pour le Joli Mois de l’Europe une matinée de visite de projets de développement rural réalisés avec le concours du programme LEADER 2014-2020 en Vallée du Lot : découverte d’entreprises avec démonstrations, visites de sites, … Un moment de convivialité est prévu à la pause de midi, puis un temps d’échange en début d’après-midi autour de l’action de l’Europe en Vallée du Lot (modalités à préciser). Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot 1 rue Gabriel Charretier 47260 CASTELMORON-SUR-LOT Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « leaderlot47@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0553883396 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T09:30:00+02:00 – 2023-05-24T15:00:00+02:00

