Journées Gourmandes Loupiac et Foie Gras 2024 Syndicat des Vignerons de Loupiac Loupiac, samedi 23 novembre 2024.

Journées Gourmandes Loupiac et Foie Gras 2024 Venez vivre les 28ème Journées Gourmandes Loupiac et Foie Gras lors des portes ouvertes des 23 et 24 novembre 2024 ! 23 et 24 novembre Syndicat des Vignerons de Loupiac Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-23T10:00:00+01:00 – 2024-11-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-11-24T10:00:00+01:00 – 2024-11-24T18:00:00+01:00

Les Journées gourmandes de Loupiac

Situé rive droite de la Garonne, à 40 km de Bordeaux, Loupiac dont les coteaux offrent à la vigne des conditions idéales de développement, attend bien plus de visiteurs que cette appellation communale compte d’habitants.

Tradition, convivialité, partage, gourmandises et produits d’exception. Les valeurs sûres du Sud-Ouest pour les fêtes de fin d’années sont mises à l’honneur lors des Journées Gourmandes Loupiac et Foie Gras des Landes.

Programme disponible sur le site de l’événement

Syndicat des Vignerons de Loupiac Route de Saint-macaire 33410 Loupiac Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://vins-loupiac.com/ »}]

vin foie gras