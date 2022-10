EXTRA MOENIA – En dehors des murs de la ville Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône, 14 octobre 2022, Marseille.

entrée libre

Journées nationales de l’architecture

Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône 130 avenue du Prado, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition de 7 projets d’architectes des Bouches-du-Rhône qui ont répondu à un appel à projets lancé par le Syndicat des Architectes. L’expérience du confinement pendant la crise sanitaire n’est pas sans conséquences sur la perception que l’on a de son propre logis. Nous avons découvert notre appartement, notre maison, notre studio, sous un autre angle, inattendu. Nous l’avons perçu, pendant deux mois, comme notre cage, notre prison, notre abri, notre berceau, notre château…

Nous avons manqué d’espace, de lumière, d’un jardin, de rien…

Cet appel a collecté des projets de logis ou de toute autre typologie de bâtiments dédiés à la vie sociale et familiale des habitants, de toute taille, situés en dehors de la ville (EXTRA MOENIA) dans le but de montrer la capacité de l’Architecture à dialoguer avec le paysage, à donner du sens urbain et social à un site qui n’en a jamais eu, à se passer de la ville pour créer de l’urbanité et à montrer sa capacité à s’adapter à une demande croissante (et souvent non contrôlée) de vie en dehors de la ville.



