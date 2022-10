Architectouro – balades d’architecture contemporaine Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Architectouro – balades d’architecture contemporaine Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône, 14 octobre 2022, Marseille. Architectouro – balades d’architecture contemporaine 14 – 16 octobre Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône Journées nationales de l’architecture Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône 130 avenue du Prado, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.architectouro.fr »}] La ville méditerranéenne ne se donne pas, elle se découvre. C’est pourquoi le Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône, se propose de s’aventurer avec vous sur ce chemin afin de (re)découvrir certaines de ses richesses architecturales contemporaines, de décrypter ses codes construits, ses quartiers, ses ambiances.

C’est le principe de la promenade architecturale.

Chaque parcours prend sa genèse dans un lieu culturel majeur et se termine sur un espace de rencontre et de vie urbaine, un lieu de contemplation.

Découverte d’une ville à travers son architecture ou découverte de l’architecture à travers une ville, tous les moyens sont bons pour se promener, se cultiver et se donner un air de liberté. Le parcours est en accès libre, à tout moment, depuis une smartphone ou une tablette.

choisissez votre circuit en vous connectant sur http://www.architectouro.fr Parcours sur Marseille :

– MUCEM / Vieux Port

– Ville Méditerranée / Les Docks

– Frac / Silo

– Autour de la Friche

– Château Borely / MA Parcours sur Aix-en-Provence :

– Autour du Pavillon Noir

– Autour des cités universitaires Parcours sur Arles :

– À travers la ville antique

