Architecture et matériaux BIO & GEO sourcés Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Architecture et matériaux BIO & GEO sourcés Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône, 14 octobre 2022, Marseille. Architecture et matériaux BIO & GEO sourcés 14 – 16 octobre Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône

Entrée Libre

Journées nationales de l’architecture Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône 130 avenue du Prado, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’arrivée de l’application de la RE2020 avec ses enjeux ambitieux de durabilité requis par la transition écologique, réinterroge le choix des matériaux de construction. Elle requiert en complément de l’efficacité énergétique et de la production d’énergies renouvelables, de prendre en considération les émissions de gaz à effet de serre générées tout au long du cycle de vie du bâtiment jusqu’à son usage et sa maintenance. L’article 14 de la LTECV, Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, souligne que «l’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles ». Ainsi les matériaux biosourcés et géosourcés apparaissent comme une des solutions qui nous permet de répondre aux contraintes de ce nouveau cahier des charges grâce notamment à leur faible empreinte carbone et des propriétés isolantes pour certains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00 La Société des Architectes

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône Adresse 130 avenue du Prado, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Ville Marseille lieuville Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Architecture et matériaux BIO & GEO sourcés Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône 2022-10-14 was last modified: by Architecture et matériaux BIO & GEO sourcés Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône 14 octobre 2022 marseille Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône