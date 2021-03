Rennes Événement en ligne Rennes Syndicalisme et action collective des travailleurs de plateformes Événement en ligne Rennes Catégorie d’évènement: Rennes

Syndicalisme et action collective des travailleurs de plateformes Événement en ligne, 11 mars 2021-11 mars 2021, Rennes. Syndicalisme et action collective des travailleurs de plateformes

Événement en ligne, le jeudi 11 mars à 09:00

### Webinaire à suivre sur [https://zoom.us/j/97806647474?pwd=UzdySJQ0N­H-HN6VjZha3RYOUNhYnpudz09](https://zoom.us/j/97806647474?pwd=UzdySJQ0N%C2%ADH-HN6VjZha3RYOUNhYnpudz09) ### Organisation scientifique [Josépha Dirringer](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/josepha-dirringer), maître de conférences à l’Université de Rennes 1, membre de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262) ### Présentation du projet TransSEN Ce projet est financé par la DARES (ministère du Travail) et la DREES (ministère des Solidarités). Comment assurer l’effectivité du droit à la protection sociale sans mettre en péril le système censé l’assurer ? Toute la question autour de l’économie numérique est en effet de savoir si le modèle social français peut être adapté ou s’il est appelé à être bouleversé. Les voies de la refondation sont évidemment plurielles. Que l’on songe à redonner au droit social de nouvelles bases ou à l’individu les moyens d’assurer sa subsistance, les dispositifs s’avèrent à l’étude plutôt ambivalents et les conceptions du monde social des plus variées. Tout dépend du mode de régulation retenu et de l’attachement à un système de valeurs que l’on attribue à la protection sociale. Les oscillations entre ces deux paramètres seront déterminantes de l’orientation de notre modèle social. La recherche se propose de partir des espaces de régulation pour saisir le point de vue des acteurs soucieux de la protection sociale des travailleurs de l’économie numérique. Etudiant la reconfiguration des espaces de régulation, institutionnels et marchands, on sera ainsi conduit, de proche en proche, à repenser les fondements d’un système social qui réponde aux enjeux soulevés par l’économie numérique. Pour mener à bien le projet TransSEN, un consortium académique a été construit afin de présenter un large spectre de complémentarité interdisciplinaire. Il se compose de 2 équipes de juristes (celle spécialisée en droit social portée par l’IODE, UMR CNRS/Université de Rennes 1 et celle du laboratoire CEJESCO de l’Université de Reims), d’une équipe d’économistes rattachée au laboratoire Regards (Université de Reims) et d’une équipe pluridisciplinaire spécialiste des relations professionnelles (IRES). Au total, ce sont 15 chercheurs et enseignants-chercheurs qui prendront part au projet. Le séminaire TransSEN#3, coordonné par Josépha Dirringer, se déroulera sous la forme d’un webinaire le jeudi 11 mars 2021. Événement en ligne Faculté de droit et de science politique, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T09:00:00 2021-03-11T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Autres Lieu Événement en ligne Adresse Faculté de droit et de science politique, 35000 Rennes Ville Rennes